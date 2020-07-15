وزير البريد: حاليا خدمة الجيل الخامس ليست أولوية ويجب التحضير الجيد لها

⬅وزير البريد: نعمل مع عدة متعاملين لتحسين خدمة الانترنت

⬅وزير البريد: وضعنا خلية لإستقبال كل الشكاوي والرد على انشغالات الزبائن

⬅وزير البريد: أدعو الجزائريين لإستعمال بطاقاتهم لاستخراج الأموال من مكاتب البريد

⬅وزير البريد: سنعمل على إعادة فتح العديد من مكاتب البريد في منطقة القبائل

⬅وزير البريد: تسجيل أكثر من 374 مليار تم سحبها من بريد الجزائر مؤخرا

⬅وزير البريد: أكثر من 84 ألف عملية سحب مالية خلال السداسي الأول من السنة الجارية

⬅وزير البريد: 374 مليار دينار هو المعدل الشهري لسحب الأموال من مكاتب البريد

⬅وزير البريد: نعمل على تحسين شبكة الأنترنت في مكاتب البريد

⬅وزير البريد: لمسنا تطور ملحوظ في مؤسسة بريد الجزائر