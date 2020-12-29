وزير البريد :”حاضنة المؤسسات الناشئة “نقل تاك” ترمي إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني.”

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الثلاثاءإن حاضنة المؤسسات الناشئة “نقل تاك” ترمي إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير البريد، ، أن قطاع النقل حساس وحيوي، معتبرا إياه عجلة الدفع للاقتصاد الوطني .

وأكد بومزار، أن تكنولوجيات الاعلام والاتصال لها اسهام كبير في تطوير الحلول الجديدة والنماذج الاقتصادية الجديدة في ما يخص النقل.

وأشار الوزير إلى أن الاتصالات تختصر المسافات وتمكّن الشركات الناشئة الشباب المبتكر من تقديم حلول جديدة .

وأضاف بومزار، أن كل التطبيقات الالكترونية المتاحة والمطورة من الجزائريين جاءت من أجل تبسيط الاجراءات ورفع البيروقراطية.

وفي سياق ذات صلة، قال وزير البريد إن قطاعه سيرافق وزارة النقل من خلال توفير الدفع الالكتروني.

وأوضح الوزير أن هذه البرمجيات والحلول المبتكرة سيكون لها إسهام بوضع محيط مقاولاتي يشجّع الشباب وخلق الثروة ومناصب الشغل.