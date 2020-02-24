وزير الاتصال يكشف عن مشروع قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الاثنين، عن مشروع إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر، إضافة إلى قناتين اثنتين أخريين، أحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية، وإنشاء معهد لسبر الآراء.

وشدد بلحيمر خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، على ضرورة تطهير قطاع الاعلام، وتعزيز إطاره المرجعي والقانوني، بهدف إعادة المصداقية لوسائل الإعلام بما يسمح باستعادة ثقة المواطن، كما أكد على ضرورة تفعيل القوانين الملزمة بتسهيل وصول الصحفيين الى مصادر المعلومة، وإعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحفيين.

واستفاض بلحيمر في شرح برنامج الحكومة والورشات المفتوحة وعلى رأسها الإصلاحات السياسية العاجلة، التي اعتبرها أساس إي إصلاح اقتصادي واجتماعي، كاشفا عن فتح ورشات كبيرة في قطاع الإعلام بهدف تعزيز الإطار المرجعي واسترجاع ثقة المواطن وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، وخلق بيئة شفافة تسمح بالتنافسية النزيهة والتعددية في قطاع الإعلام بفروعه المكتوبة، والمرئية، والمسموعة والاكترونية، هذه الأخيرة التي انطلقت أولى ورشاتها الأسبوع الماضي لتأطيرها قانونيا،