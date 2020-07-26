وزير الاتصال عمار بلحيمر..يقدم تعازيه الخالصة لعائلة المجاهد والإعلامي “قدور ريان

تقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بتعازيه الخالصة لعائلة المجاهد والإعلامي “قدور ريان” الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 85 سنة.

وجاء في نص تعزية الوزير على الصفحة الرسمية للوزارة في “الفايسبوك”، بأن الفقيد يعدّ أحد مؤسّسي إذاعة صوت الجزائر الحرة المكافحة “الإذاعة السرية الجزائرية” التي تأسست في 16 ديسمبر 1956.

وأفنى المجاهد الرّاحل حياته خدمة للوطن، أين التحق بصفوف الثورة التحريرية المباركة منذ اندلاعها، واستكمل مساره المهني في قطاع الإعلام بتقلّده عدّة مسؤوليات حتى تقاعده.

وأضاف بيان التعزية بأن الفقيد يعدّ مرجعا في عديد البحوث العلمية والأكاديمية التاريخية المتعلقة بفترة الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستقلال، كما ساهم في تأطير الكوادر الإعلامية في الإذاعة الجزائرية.

وتقدم وزير الاتصال بأخلص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية كافة في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان