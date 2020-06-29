بلحيمر يعزي عائلتي شهداء الواجب الوطني بالمدية

وجه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر الاثنين تعازيه الخالصة لعائلتي العسكريين الذين استشهدا أمس الاول في انفجار لغم تقليدي الصنع بولاية المدية.

و قال السيد بلحيمر في الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تلقى ب”ببالغ الحزن و الأسى نبأ استشهاد النقيب بن سماعيل فاتح و العريف الأول خالدي زكرياء إثر إنفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث و تمشيط بعين الدالية بولاية المدية”. “وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الاتصال بخالص التعازي و صادق المواساة لعائلتي الشهيدين و لأسرة الجيش الوطني الشعبي راجيا من الله عزو جل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته و ينزلهما منزلة الشهداء و الصديقين. إنا لله وإنا إليه راجعون”, كما خلص اليه الوزير.

ب.ع