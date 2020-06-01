وزير الاتصال: انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة أصبح حتمية

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع.

وقال بلحيمر في كلمة له خلال حفل تنصيب المدير العام الجديد ليومية الشعب، اليوم الاثنين، إن استعمال الطبعة الورقية تراجع بنسبة 80 بالمائة ما بين 2010 و 2019، مضيفا أن هذه النسبة تراجعت بدورها مع انتشار فيروس كورونا عبر العالم, وهذا ما يتطلب الانتقال الحتمي الى الصحافة الرقمية.

وأكد الوزير بنفس المناسبة على ضرورة الربط الالكتروني بين مختلف وسائل الاعلام بما فيها الصحف الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية عبر “الواب”، قائلا في هذا الصدد: “هناك التزامات دولية للجزائر تتمثل في ضرورة انتقالها نهائيا إلى العهد الرقمي في 17 جوان الجاري، ولقد قمنا بتسريع العملية ووصلنا إلى الهدف المرجو”.