وزير الاتصال: “العدالة وحدها من تقول إن كانت قضايا الصحفيين لها علاقة بحرية التعبير أم لا”

– أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن العدالة وحدها من تقول إن كانت قضايا الصحفيين الموجودين رهن الحبس أو تحت الرقابة القضائية، لها علاقة بحرية الصحافة أم أنهم أوقفوا لأسباب أخرى.

وأوضح الوزير بلحيمر، اليوم الأربعاء، “لا يحق لي بصفتي وزيراً وناطقاً رسمياً للحكومة الخوض، جملةً وتفصيلا، في مسائل تخص العدالة وهي المخولة بالقول إن كانت للقضايا هذه علاقة بحرية الصحافة أم أن الزملاء المعنيين أوقفوا لأسباب أخرى. فلننتظر إذن نتائج التحريات والحكم القضائي النهائي لنعرف فحوى الموضوع”.