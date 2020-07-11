وزير الإتصال عمار بلحيمر يستقبل سفيرة ألمانيا بالجزائر

الأولىالدولي
عن الوسط الجزائرية 1

استقبل اليوم السبت وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور “عمار بلحيمر” سفيرة ألمانيا بالجزائر السيدة “ULRIK KNOTZ ” التي أدت له زيارة وداع بمناسبة إنتهاء مهامها بالجزائر.
اللقاء جرى بمقر وزارة الإتصال،وشكل فرصة للطرفين للتنويه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر و ألمانيا.
كما تم بالمناسبة استعراض جوانب من التعاون التي تعكس الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين.

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