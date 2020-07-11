وزير الإتصال عمار بلحيمر يستقبل سفيرة ألمانيا بالجزائر

استقبل اليوم السبت وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور “عمار بلحيمر” سفيرة ألمانيا بالجزائر السيدة “ULRIK KNOTZ ” التي أدت له زيارة وداع بمناسبة إنتهاء مهامها بالجزائر.
اللقاء جرى بمقر وزارة الإتصال،وشكل فرصة للطرفين للتنويه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر و ألمانيا.
كما تم بالمناسبة استعراض جوانب من التعاون التي تعكس الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين.
استقبل اليوم السبت وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور “عمار بلحيمر” سفيرة ألمانيا بالجزائر السيدة “ULRIK KNOTZ ” التي أدت له زيارة وداع بمناسبة إنتهاء مهامها بالجزائر.