وزير الإتصال عمار بلحيمر يستقبل سفيرة ألمانيا بالجزائر

استقبل اليوم السبت وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور “عمار بلحيمر” سفيرة ألمانيا بالجزائر السيدة “ULRIK KNOTZ ” التي أدت له زيارة وداع بمناسبة إنتهاء مهامها بالجزائر.

اللقاء جرى بمقر وزارة الإتصال،وشكل فرصة للطرفين للتنويه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر و ألمانيا.

كما تم بالمناسبة استعراض جوانب من التعاون التي تعكس الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين.