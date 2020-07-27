وزيرة الثقافة تصدر قرارات هامة للنهوض بالقطاع الثقافي في وهران

دعت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، خلال الزيارة التي لاقادتها الى وهران ضرورة الاسراع بإجراء خبرة تقنية غايتها حفظ المعالم الثقافية والتحف الفنية البارزة، خصوصا تلك التي تشكل معالما سياحية وثقافية وتاريخية بامتياز في وسط وهران، من جهة اخرى أعلنت الوزيرة عن تصنيف المسرح الجهوي بوهران ضمن قائمة التراث الوطني ، مؤكدة عن قرب تجسيد الاتفاقية مع خبراء من دولة التشيك من أجل تهيئة المتحف وترميم تماثيل المتحف والمسرح الجهوي عبد القادر علولة ليكون دو اهمية بالغة ، كما اكدت على ضرورة تثمين الموقع الأثري بورتيس ماغنيس ببلدية بطيوة، وبداية تسييج الموقع والحفاظ عليه من كل أشكال التخريب، ليكون موقعا اثريا دو اهمية .

من جانب اخر اشرفت الوزيرة على تكريم خمس وجوه فنية نظير عطائها ومشوارها الفني الطويل. كما تم الاتفاق مع السلطات المحلية للولاية لتحويل مقر قصر المؤتمرات سابقا بحي الصباح الى مركب ثقافي يضم العديد من المنشآت الفنية والثقافية كدار الفنان ومقهى الفن وغيرها من المنشأت التي تعود بالفائدة على المثقفين بالمنطقة .

محمد بن ترار