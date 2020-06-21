وزيرة الثقافة تستقبل الفنان عمر ثايري بعد إعلانه اعتزال التمثيل

استقبلت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، صبيحة اليوم، الفنان الكوميدي “عمار ثايري” الشهير بدور “عومار” في سلسلة “عمارة الحاج لخضر”، بعد قراره الاعتزال المفاجئ.

وحسب معلومات متطابقة، فإن الوزيرة بن دودة، بادرت بتوجيه دعوة إلى الفنان عمر ثايري، عقب بثه فيديو يعلن فيه اعتزاله التمثيل لأسباب قال إنها شخصية.

واطلعت الوزيرة على الأسباب الحقيقية لاعتزاله، وحثته على التراجع عن قراره، سيما أنه خلف ردود فعل واسعة من العائلة الفنية ومحبي عمر ثايري.

في انتظار إصدار وزارة الثقافة، بيانا بهذا الخصوص، لتقديم تفاصيل أوفى بخصوص نتيجة اللقاء، أو إعلان من قبل الممثل.