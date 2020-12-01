وزيرة البيئة تبحث تكوين الباحثين في مجال التنوع البيولوجي باليونان

استقبلت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، صباح اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية اليونان بالجزائر “Nike Ekatrini KOUTRAKOU”.

وحسب ما نشرته الوزيرة على صفحتها بفايسبوك، فقد تطرقت الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى آليات الدفع بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين، في مجال البيئة.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات في عدة تخصصات، مثل التنوع البيولوجي باعتبار اليونان من الدول الرائدة في المجال، وذلك من خلال تكوين الإطارات والباحثين.

كما تضمن الحديث بحث إيجاد حلول مشتركة بين الجزائر واليونان، لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، باعتبار البلدين يمتازان بتشابه المناخ، ويشتركان في كونهما يطلان على البحر الأبيض المتوسط مما يعكس تقاسمهما لنفس التحديات البيئية.