وزيرة البيئة: إستراتيجية القطاع تتضمن تحقيق 17 هدفا للتنمية المستدامة

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث، أن إستراتيجية القطاع تتضمن تحقيق 17 هدفا للتنمية المستدامة.

وأَضافت الوزيرة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن أول المحاور الأساسية يتمثل في التحول الايكولوجي الذي يعتمد على الاقتصاد الدائري.

بالإضافة إلى الإقتصاد الأخضر والتسيير المدمج للمناطق الصحراوية والمعزولة وذلك لأجل حماية وتعزيز ثروات الجنوب الجزائري.

وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز المواطنة البيئية، بإشراك المجتمع المدني الذي ينشط في هذا الميدان.

كما شرعت الوزارة في تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث يعمل القطاع على تعديل النصوص التنظيمية يضاف إليها انطلاق العمل في رقمنة القطاع، وهذا أيضا يدخل ضمن هذه الإستراتيجية.