وزيرةالثقافة والفنون في زيارة عمل لوهران

في إطار الإطلاع على وضعية القطاع ومتابعة المشاريع عبر ولايات الوطن، تقوم وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، اليوم الإثنين 27 جويلية 2020، بزيارة عمل وتفقّد إلى ولاية وهران.

الزيارة التي تمتد ليومين، ستكون فرصة لمعاينة المشاريع المتصلة بالتراث الثقافي وبالمرافق الثقافية العمومية والخاصة، والاستماع إلى انشغالات واقتراحات الفنانين والمثقفين وممثلي المجتمع المدني.