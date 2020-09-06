وزراء الخارجية العرب يناقشون الأربعاء المقبل القضية الفلسطينية ومستجداتها

يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل اجتماعا عن بعد، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر مصدر مسؤول بالجامعة العربية “لوأج”، أنه تم اختصار مشروع جدول الأعمال ليتضمن عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والادارية التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها المنطقة في الآونة الاخيرة.

وسيناقش المجلس أيضا “تطورات الوضع في ليبيا وبقية الازمات السياسية على الساحة العربية، إلى جانب مواضيع اجتماعية وصحية”.

كما سيتم التطرق للتعاون العربي في مجال التصدي لجائحة ( كوفيد -19 ) والاستراتيجية العربية للوقاية والإستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح.

ومن المنتظر أن يعقد المندوبون الدائمون للدول العربية لدى الجامعة، اجتماعات تحضيرية بمقر الأمانة العامة للجامعة ابتداء من وم غد الإثنين للتحضير لأعمال المجلس الوزاري العربي الذي سترأسه فلسطين.