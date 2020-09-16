وزارتا السياحة والبريد توزعان مليون كمامة لفائدة تلاميذ البيام والباك

تم تسليم على المستوى المحلي لمصالح مديريات التربية الوطنية، في إطار اجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي، مليون قناع واقي.

وحسب بيان لوزارة السياحة، تم توزيع هذه الأقنعة الواقية على التلاميذ عبر دفعتين، الدفعة الأولى بمجموع 400.000 قناع واقي لصالح تلاميذ امتحان شهادة التعليم المتوسط.

و الدفعة الثانية بمجموع 600.000 قناع واقي امتحان شهادة التعليم الثانوي “البكالوريا”.

ويأتي ذلك، في إطار تنفيذ محتوى اتفاقية التعاون والتمويل المبرمة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ووزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللّاسلكية..

للإشارة، فإن اتفاقية التعاون والتمويل المبرمة بين كل من الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف واتصالات الجزائر تحت اشراف وزير السياحة ووزير البريد، تندرج في إطار تكثيف الجهود والتنسيق مابين القطاعات للمشاركة في الجهد الوطني للحد من تفشي فيروس “كوفيد 19”.

ويأتي ذلك، لغرض رفع وتعزيز القدرات الوطنية وتوفير هذا النوع من منتجات الوقاية الصحية للمحافظة على صحة المواطن.

كما تم إنشاء 56 وحدة لإنتاج الأقنعة الواقية على مستوى دور الصناعة التقليدية والحرف عبر كامل التراب الوطني، يضيف البيان.