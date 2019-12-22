 وزارة للاقتصاد الرقمي و بنك لمرافقة المؤسسات الناشئة

ف.نسرين

هذه ورقة الطريق للنهوض بالاقتصاد الوطني

فتح جميع المطارات عبر التراب الوطني

‏‎قام الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي، بأول خرجة ميدانية له أمس، و ذاك لافتتاح معرض الجزائر للإنتاج الوطني

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال خرجته عن استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والمؤسسات الصغيرة والناشئة.

وقال ذات المتحدث في تصريح هامشي لتدشينه معرض الإنتاج الوطني، بقصر المعارض “صفاكس” بالعاصمة، إنه يعتزم إنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد الرقمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، يكون إطاراتها من فئة الشباب.

كما أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بفتح كافة المطارات الموجودة عبر كل ولايات الوطن كما أعطى تعليمات خلال توقفه أمام جناح الخطوط الجوية الجزائرية، ببرمجة رحلتين في الأسبوع على الأقل أفاق 2020

وأكد على أن على هذه الأخيرة رفع خطوط النقل بين العاصمة والولايات الداخلية ،مشيرا، إلى أن الشركة تتلقى دعما من الدولة والمواطن بحاجة إلى التنقل لاسيما من أجل تلقي العلاج في المدن الكبرى.

‏‎و بخصوص رجال الأعمال الذين يواجهون مشاكل طلب منهم التواصل معه، معلنا أن الدولة تطلب منهم تقديم مخطط عملهم، حيث لا يمكن تقديم الامتيازات بطريقة عشوائية مثلما كان سابقا.

كما خاطب رئيس الجمهورية، الشباب في معرض الإنتاج الوطني، قائلا: ليس لديكم فقط دعم وإنما تعهد الرئيس بتجسيد برنامجكم .. نجاحكم نجاحنا وخسارتكم خسارتنا

و خلال تواجده بالجناح الخاص بالصناعات الميكانيكية للجيش الشعبي الوطني أثنى الرئيس عليها ودعا المتعاملين إلى اتخاذ الصناعة الميكانيكية العسكرية نموذجا للعمل، معتبرا أنها الصناعة الحقيقية الوحيدة، لكنه بالمقابل، أكد أن الدولة تعرف عدة رجال أعمال ناشطين في القطاع قادرين على نقل النموذج العسكري إلى القطاع المدني

ومن بين أبرز المؤسسات الحاضرة في هذا الصالون الذي ينظم من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري، تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتمثلة في 15 مؤسسة ووحدة صناعية خصصت لها مساحة واسعة بجناح العرض المركزي.

وعرفت أجنحة هذه الوحدات إقبالا واسعا للزوار الذين توافدوا بكثرة عليها، لا سيما على الجناح المخصص لعرض المركبات النفعية لعلامة “مرسيدس” التي تنتجها هذه المؤسسة، فضلا عن أجنحةالمؤسسات التابعة لقيادة القوات الجوية، التي تضم كلا من مؤسسة تجديد عتاد الطيران التابعة للناحية العسكرية الأولى، التي تنشط في مجال تصليح وصيانة طائرات النقل العسكري والحوامات، وكذا جناج مؤسسة تجديد العتاد الخاص التابعة للناحية العسكرية الثانية، التي تتخصص في مجال تصليح وصيانة مولدات الكهرباء الخاصة بالطائرات وعتاد النقل وغيرها. وهي المؤسسة التي قامت بتطوير بعض الأنواع من المولدات الموجهة للطيران.

أما المؤسسة الثالثة التابعة للقوات الجوية الحاضرة بالصالون فتمثلت في مؤسسة صناعة الطائرات من النوع الخفيف والمستخدمة في تدريب طياري القوات الجوية. وتنتج هذه المؤسسة نوعين من الطائرات وهي “سفير” و”فرناس” بنسبة اندماج محلي معتبرة.

وتنتج المؤسسة أيضا طائرات لفائدة الحماية المدنية تستخدم لإطفاء الحرائق وأخرى لفائدة القطاع الفلاحي، حيث تستخدم في رش المبيدات وكذا طائرات لمؤسسة سونلغاز لاستخدامها في مجال مراقبة الخطوط ذات الضغط العالي.

إلى جانب المؤسسات التابعة للقوات الجوية تحضر في الصالون أيضا المؤسسات التابعة للمديرية المركزية للعتاد، والتي تشارك بدورها بالقاعدة المركزية للإمداد التي تنشط في مجال تصنيع قطع الغيار وتجديد العتاد العسكري وصيانته وتصليحه، وإعادة تأهيل المعدات الإستراتيجية الوطنية التابعة لسوناطراك وسونلغاز والجزائرية للمياه وغيرها من المؤسسات.

أما مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، فتشارك في هذه التظاهرة بعدة مؤسسات أهمها مؤسسة الألبسة ولوازم النوم التابعة للناحية العسكرية الأولى، وفرعها المتمثل في الشركة الجزائرية للأنسجة الصناعية والتقنية وهي تقوم بتأمين مختلف الألبسة لفائدة الجيش الشعبي الوطني والأسلاك النظامية من الأمن الوطني، الحماية المدنية، والجمارك وكذا المؤسسات العمومية الكبرى مثل سوناطراك وسونلغاز، إضافة إلى مختلف اللوازم الأخرى من خيم وأثاث وشبكات التمويه وغيرها، علما أن هذه المؤسسة لها 7 وحدات إنتاج و3 مركبات صناعية موزعة عبر التراب الوطني، وهي توفر عدة مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، كما توجه كمية معتبرة من إنتاجها للتصدير إلى دول الجوار.

كما يمثل مديرية الصناعات العسكرية في المعرض الديوان الوطني للمواد المتفجرة التابع للناحية العسكرية الأولى، وفرعه المتمثل في الشركة الجزائرية لإنتاج المتفجرات، حيث يقوم هذا الديوان بإنتاج المتفجرات ذات الاستعمال المدني في المحاجر ومصانع الإسمنت وإنجاز السدود والطرقات السريعة، فضلا عن لوازم الرمي وخراطيش الصيد، حيث يملك الديوان 4 وحدات إنتاج إضافة إلى مصنع جديد تم إنشاؤه بالمسيلة، مع شريك صيني مخصص بشكل رئيسي للتصدير.

وتحضر مديرية الصناعات العسكرية أيضا بمؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو التابعة للناحية العسكرية الأولى، والتي تتخصص في مجال تصميم وتطوير إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو، وتقوم بتأمين مختلف أنظمة الأمن في المرافق الكبرى من مطارات، موانئ، بنوك، ملاعب وغيرها، إلى جانب مؤسسة قاعدة الأنظمة الإلكترونية التابعة للناحية العسكرية الثانية، وفروعها المتمثلة في الشركة المشتركة الجزائرية لإنتاج الأنظمة الإلكترونية

وللإشارة تمتد هذه التظاهرة إلى غاية 28 ديسمبر الجاري، حيث ستساهم في التعريف بالمنتج الوطني كما ستكون مجالا لاستعراض تجارب الكثير من الشركات الناشئة التي خصص لها جناح كامل في المعرض، كما يشكل المعرض فرصة للفاعلين لتأسيس نظرة مشتركة لمستقبل الاقتصاديين .