وزارة الموارد المائية: سدّ بني هارون لم يتضرر بالزلزال الذي ضرب المنطقة

تؤكد وزارة الموارد المائية في بيان لها، انه لم يتم تسجيل أي ضرر بسد بني هارون بولاية ميلة.

كما أن لجنة تقنية مختصة تنقلت للسد فور وقوع الزلزال الذي ضرب المنطقة صباح يوم الجمعة بقوة 4,9 على سلم ريشتر، و أفادت التقارير التقنية التي رفعتها بعدم تسجيل أي تأثر أو ضرر على مستوى 3 سدود بولاية ميلة والتي لم تتأثر بالهزة الارضية و قاومت بشكل ايجابي.

و تفند الوزارة كل مايتم تداوله من اخبار مغلوطة بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لاي طارئ.