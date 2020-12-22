وزارة المناجم ترخص ل178 مؤسسة مصغرة للتنقيب عن الذهب بداية من سنة 2021

كشف وزير المناجم محمد عرقاب في تصريح صحفي صبيحة اليوم الثلاثاء عن استكمال الاجراءات القانونية لضمان مباشرة 178 مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها خصيصا لعملية التنقيب عن الذهب بجنوب الوطن خاصة بتمنراست وإليزي.

واكد الوزير ان المرحلة الأولى لاستغلال الذهب ستكون من خلال الاصطلاع الذي ستقوم به 178 مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها لهذا الغرض من اجل التنقيب بالاضافة الى تأهيل الشباب الناشط في هذا المجال ، من اجل تطوير انتاج الذهب الذي يبقى ضعيفا بالجزائر اذ لم يتعدى لم يتجاوز 58 كلغ هذا العام، في وقت يتجاوز المخزون 124 طن ، في حين ان المرحلة الثانية ستشمل لاحقا كلا من ولايتي تندوف وأدرار ومساحات أخرى سيتم فتحها للشباب المختص في الاستغلال ، وقد وضعت الوزارة دفتر شروط صارم لعملية الاستغلال يأخذ في الحسبان الحفاظ على . البيئة وصحة الإنسان وتجسيد الهدف المسطر لعام 2021 هو بلوغ 240 كلغ من إنتاج الذهب ، أما الهدف على المدى المتوسط فهو إنتاج 500 كلغ من مادة الذهب، في آفاق 2023 ، لكن الهدف الأكبر فيبقى الانتقال إلى الاستغلال الصناعي للذهب الموجود بكميات كبيرة على عمق 400 م تحت الأرض وذلك ضمن خطوة جديدة حيث سيتممن خلالها في البحث عن المعادن النادرة بالجزائر خاصة في ظل وجود مؤشرات على وجود هذه المعادن، بعدة مناطق بالبلاد .

من جهة اخرى سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات في الأيام القادمة مع شركات كبرى لاستغلال منجم الحديد في غار جبيلات ، بالإضافة إلى الفوسفات بين تبسة وسوق أهراس وعنابة والزنك والرصاص في بجاية حيث ستدخل عملية استغلال مناجم الحديد والفوسفات والزنك والرصاص، س في مارس 2021 على أقصى تقدير كما سيكون لاول مرة التنقيب عن مادة الليثيوم بعد ظهور مؤشرات على وجودها. حيث ان قطاع المناجم سيعرف قفزة كبيرة بفعل الجهود المبدولة وتشجيع عمليات الكشف والاعتماد على الدراسات الجامعية ودعمها بحكم ان للقطاع مؤشرات قوية لتحقيق الثروة والمكساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة .

محمد بن ترار