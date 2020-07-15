وزارة المالية تفك الحصار عن المشاريع المعطلة ببشار

بعد تطرق الوسط الى مشاكلهم ونزول لجان تحقيق وزارية

بعد حملة قوية من الاحتجاجات التي قادها سكان بشار والجمعيات الناشطة بذات الولاية للمطالبة بإطلاق المشاريع المعطلة .افرجت وزارة المالية صبيحة أمس عن قرارها القاضي بفك الحصار عن المشاريع المتوقفة. والمتمثلة في خزانات المياه وربط حي ١٣٥٠ مسكن بالماء الشوري والتهيئة الحضرية الولاية التي تعرف واخرى كبيرا.

هذا وقد اجتمع نهار امس المفتش الجهوي للمالية ببشار السيد محمد بن سعيد والجمعيات الفاعلة التي بلغها بقرار المديرية العامة لرفع الحصار لإنقاذ الولاية من أزمة العطش.في حين بقي ملف دعم ١٢ الف قطعة أرضية ضمن السكن الريفي.من خصوصيات رئاسة الجمهورية بحكم انها مسجلة ضمن المخططات الحضرية وسجلت على أنها سكنان اجتماعية

بن ترار