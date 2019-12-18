وزارة المالية تحدد شروط انتقاء الأعضاء المستقلين للبنوك العمومية

حددت وزارة المالية الاطر المرجعية لانتقاء الاعضاء المستقلين الـ18 الذين سيكونون أعضاء في مجالس إدارة البنوك العمومية الستة (06) للبلاد بواقع ثلاثة أعضاء لكل بنك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الوزارة.

و تحدد الدعوة للترشح التي اطلقتها الوزارة يوم الثلاثاء لاختيار هؤلاء الاعضاء المستقلين ثلاثة انواع من الشروط للمترشحين.

و يتعلق الامر بشروط قانونية و بشروط تتعلق بتضارب المصالح و بشروط مرتبطة بالكفاءة, حسب الوثيقة المتضمنة الاطار المرجعي لاختيارهم.

فبخصوص الشروط المرتبطة بالكفاءة يجب على المترشح أن تتوفر لديه المؤهلات و الكفاءات و الخبرة في المجالات الاستراتيجية و المالية و العملياتية للبنوك التي تسمح له بأداء مهمته على الوجه الكامل.

كما يجب أن يمتلك المترشحّ المؤهلات والمهارات والخبرات في المجالات الاستراتيجية والمالية والعملية للبنك لتمكينه من أداء مهامه بشكل مناسب.

كما يجب عليه أن يستوفي شروط حسن السمعة والنزاهة والحياد و الأمانة التي تتطلبها الأحكام القانونية السارية المفعول وذلك من أجل إضفاء المصداقية و الموضوعية اللازمة لقرارات مجلس الإدارة.

أما فيما يخص الشروط المتعلقة بتضارب المصالح فإنه يشترط في المترشح ألا عضوا لمجلس إدارة، مديرا عاما، مسيرا أو موظفا في شركة لها روابط بالبنك أو البنوك التي يتقدم إليها إضافة إلى عدم وجود عقود خدمة مبرمة مباشرة من قبل المترشحّ أو من قبل وسيط معّ البنك أو البنوك التي يتقدم إليها.