وزارة الفلاحة تعتزم اطلاق عملية احصاء شاملة

امضى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني على منشور وزاري، يتضمن إعادة إطلاق عملية الاحصاء العام الفلاحي ، هذه العملية التي ستمكن من توضيح الرؤية وتحديث النظام المعلوماتي الحالي من أجل التعداد الشامل للهياكل الفلاحية

هذا وقد ذكّر السيد الوزير ، بأن تحقيق إحصاء وطني للثروة الوطنية يعتبر جزءا هاما من الإحصاء الفلاحي العام الذي كان ضمن التعليمات التى أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال ترأسه مجلس الوزراء في شهر جوان الماضي ، كما أن هذه العملية ستسمح ببناء قاعدة معطيات خاصة بهذه الثروة ، ما سيسمح بتحكم أفضل في شعبة اللحوم الحمراء و التموين المستمر للسوق الوطنية

وتجدر الاشارة ، بأن آخر عملية إحصاء للقطاع الفلاحي يعود إلى سنة 2001

هذا و يعتبر الإحصاء العام الفلاحي الهيكلي نموذجا قاعديا ، اين سيتم إستخدام إستبيان مبسط والذي سيقوم بتطوير المعطيات الهيكلية للفلاحة مع إحصاء شامل لجميع المستثمرات الفلاحية والحيوانية ، حيث سيشرف على المتابعة التقنية لعملية الإحصاء لجان محلية ، تم تنصيبها على مستوى كل الولايات ، يترأسها مدراء المصالح الفلاحية

ويأتي هذا الإحصاء ، وفقا لمقاربة معيارية اوصت بها منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ( فاو) مع نموذج قاعدي يسمى ( soft) و نماذج موضوعاتية .

نبيل كعاش