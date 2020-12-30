وزارة الفلاحة تعتزم اطلاق عملية احصاء شاملة
في بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي اطار تنفيذ خارطة طريق القطاع الفلاحي لفترة 2020 الى 2024
امضى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني على منشور وزاري، يتضمن إعادة إطلاق عملية الاحصاء العام الفلاحي ، هذه العملية التي ستمكن من توضيح الرؤية وتحديث النظام المعلوماتي الحالي من أجل التعداد الشامل للهياكل الفلاحية
هذا وقد ذكّر السيد الوزير ، بأن تحقيق إحصاء وطني للثروة الوطنية يعتبر جزءا هاما من الإحصاء الفلاحي العام الذي كان ضمن التعليمات التى أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال ترأسه مجلس الوزراء في شهر جوان الماضي ، كما أن هذه العملية ستسمح ببناء قاعدة معطيات خاصة بهذه الثروة ، ما سيسمح بتحكم أفضل في شعبة اللحوم الحمراء و التموين المستمر للسوق الوطنية
وتجدر الاشارة ، بأن آخر عملية إحصاء للقطاع الفلاحي يعود إلى سنة 2001
هذا و يعتبر الإحصاء العام الفلاحي الهيكلي نموذجا قاعديا ، اين سيتم إستخدام إستبيان مبسط والذي سيقوم بتطوير المعطيات الهيكلية للفلاحة مع إحصاء شامل لجميع المستثمرات الفلاحية والحيوانية ، حيث سيشرف على المتابعة التقنية لعملية الإحصاء لجان محلية ، تم تنصيبها على مستوى كل الولايات ، يترأسها مدراء المصالح الفلاحية
ويأتي هذا الإحصاء ، وفقا لمقاربة معيارية اوصت بها منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ( فاو) مع نموذج قاعدي يسمى ( soft) و نماذج موضوعاتية .
نبيل كعاش