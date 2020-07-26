وزارة الفلاحة : تجنيد 2000 بيطري لضمان عيد صحي

أكدت نائب مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمي الريفية فيروز بن دحمان، أن المصالح البيطرية مجندة وسخرت كل الإمكانات المادية والبشرية واتخذت كل الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل حماية الصحة الحيوانية وصحة المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في ظل تفشي وباء كورونا.

وأشارت بن دحمان، اليوم، أن وزارة الفلاحة وضعت إجراءات وتدابير صحية من أجل المرافقة والتأطير الصحي للمواطنين بهذه المناسبة وأنها جندت أكثر من 2000 بيطري من القطاعين الخاص والعام للتدعيم والاشراف على نقاط بيع الأضاحي المرخصة على المستوى الوطني فضلا عن هياكل الذبح إلى جانب ضمان مدوامة خلال أيام العيد.

وأضافت المتحدثة، لدى نزولها ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى، أن كل أبواب المذابح ستكون مفتوحة وكذلك الأمر بالنسبة لمكاتب النظافة على مستوى البلديات مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق بيطرية متنقلة في حال عدم قدرة المواطنين التوجه إلى المذابح، مشيرة أنه وبسبب الظرف الاستثنائي جراء تفشي وباء كورونا سيتم توفير مرافقة بيطرية للمواطنين والموالين لضمان عيد صحي سيتم خلاله توزيع كمامات ومراهم معقمة مجانيا فضلا عن عمليات التحسيس والتوعية.

وعلى صعيد متصل أكدت بن دحمان أن المصالح البيطرية مجندة من أجل حماية الصحة الحيوانية وصحة المواطنين لافتة إلى أن حركة الماشية ترفق بشهادة صحية بيطرية وتخضع رقابة صحية بيطرية لدى وصوله إلى المكان المحدد لها.

من جانب آخر أشارت بن دحمان إلى وجود أكثر من خمسة ملايين رأس من الماشية مخصصة للعيد ومعروضة للبيع وتتمتع بصحة جيدة لافتة إلى أن كل ولاية وبلدية ستخصص نقاط البيع المرخصة وفقا للوضعية الوبائية بها.