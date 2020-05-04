وزارة الـدفاع: أصوات مغرضة تستغل الوضع الصحي لترويج الإفتراءات والمساس بسمعة الجيش

أكدت وزارة الدفاع الوطني، وبشكل قطعي، أن الافتراءات حول التعسف في إجراءات وقاية المستخدمين العسكريين من كورونا لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني “مرة أخرى ها هي بعض الأصوات المغرضة، التي تعودت على الاصطياد في المياه العكرة، تحاول بث أكاذيب وافتراءات سعيا منها للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي، مستغلة في ذلك الوضع الصحي الخاص الذي تعيشه بلادنا، على غرار دول العالم، جرّاء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان “هذه الأطراف تسعى لتغليط الرأي العام والإدعاء بأن هناك تعسفا في إجراءات وقاية المستخدمين العسكريين من هذا الوباء ووضعهم في الحجر الصحي بعيدا عن عائلاتهم، ما نتج عنه بالتالي تذمر وسط العسكريين”.