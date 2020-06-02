وزارة العدل: تعيين الموثقين المتربصين يتم وفق الإجراءات القانونية.. ولا يجب الإنجرار وراء الإشاعات

قالت وزارة العدل إنّ تعيين الموثقين المتربصين يخضع للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 02-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتضمن مهنة تنظيم مهنة الموثق لاسيما في مادتيه 7و8.

وجاء بيان وزارة العدل ردا على المعلومات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي.

وأكدت وزارة العدل في بيانها، أن المتربصين يخضعون لتلقييم في نهاية التكوين النظري والتطبيقي ويعد كل متربص يتحصل على علامة تساوي أو تفوق 10/20 ويتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلمها له وزارة العدل وففقا لأحكام المادتي 5 مكرر2 و مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 242-08 المؤرخ في 3 أوت 2008، والذي يحدد شروط الإلتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها.

و أن أضافت ذات الوثيقة أن تحضير ملف نهاية التخرج من أجل تسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق هو في اللمسات الأخيرة، حيث تم إيداع استمارات تنقيط التكوين التطبيقي على مستوى مراكــز التكوين عبــر كامل التراب الوطنــي في نهاية شهر مارس 2020، و الذي تزامن مع انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” و فرض إجراءات الحجر الصحي.