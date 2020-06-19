وزارة العدل تصدر تعليمات لاستئناف العمل القضائي

أبرقت وزارة العدل أمس الخميس إلى الجهات القضائية نص المذكرة الصادرة عن وزير العدل حافظ الأختام، المتعلقة باستئناف العمل القضائي.

وأكدت المذكرة، على ضرورة استمرار النشاط القضائي لغاية 31 جويلية واستئنافه ابتداء من الفاتح من شهر سبتمبر، على أن تحدد العطلة السنوية بمقتضى تعليمة ستبلغ إلى الجهات القضائية في القريب العاجل.

وأضافت المذكرة أن إستئناف العمل القضائي يندرج ضمن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التخفيف من إجراءات الحجر الصحي مع الالتزام بالتدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا.