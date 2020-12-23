وزارة الطاقة تؤكد أن التوقيف كان ظرفيا

أعلنت وزارة الطاقة في بيان لها عن إغلاق مرفأ النفط والغاز بكل من أرزيو وبطيوة من 06 إلى 13 ديسمبر الجاري، في بيان لها أمس الثلاثاء ،كان بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تعطيل الملاحة البحرية الأمر الذي أدى إلى تأخيرات تتراوح من 3 إلى 13 يوما والتي جاءت بطريقة متقطعة في برامج الشحن لسفن نقل المحروقات اعكس الادعاءات التي تداولتها بعض الأطراف بغلق المرفأين لا ان أن هذه الاضطرابات في شحن السفن لم تؤثر على إنتاج المنبع الذي بقي يشتغل بطريقة عادية وأشار البيان، إلى أنه قد تم استئناف تحميل المحروقات تدريجياً اعتباراً من 9 ديسمبر 2020 وبالنسبة لناقلة الغاز الطبيعي المسال “لالة فاطمة نسومر”، فقد قامت بتحميل حمولتها بتاريخ 13 ديسمبر بتأخير 7 أيام، هذا وتبقى مرافئ كل من ارزيو وبطيوة احدى اهم المراكز لتصدير الغاز المميع والنفط ، وان عملية التوقيف تسببت فيها العوامل الطبيعية التي أوقفت شحن السفن ، لتفادي اية حوادث خاصة وان هذه المواد تصنف ضمن المواد الخطيرة وقد تتسبب أمواج البحر في حوادث غير مرغوبة .

محمد بن ترار