وزارة الطاقة التونسية تنفي ما يروج حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخ الغاز إلى بلادها

نفت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التونسية، اليوم الإثنين، ما يتم ترويجه حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخ الغاز إلى تونس.

وأوضحت الوزارة عبر صفحته على الفيسبوك، أنه لا توجد حاليا أية مشكلة في التزود بالغاز الجزائري وفق الاتفاقيات السارية بين البلدين.

كما ذكرات الوزارة أن تونس طلبت من الجزائر خلال شهر جوان الماضي الرفع في كمية الغاز التي تأخذها من الأنبوب العابر للتراب التونسي لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي بسبب أزمة “الكامور” وكذلك بسبب النقص في إنتاج حقل ميسكار.

وقامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب المصدر ذاته، بدفع الجزء الأكبر من ديونها تجاه شركة سوناطراك منذ منتصف شهر أوت.