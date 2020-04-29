وزارة الصناعة تدعو الشركات الوطنية الى الإنضمام للمنصّة التفاعلية aidimo.org/covid19

دعت وزارة الصناعة والمناجم الشركات الوطنية، عمومية كانت أو خاصة، الى الإنضمام للمنصّة التفاعلية aidimo.org/covid19، واتّخاذها وسيلة لترويج منتجاتها في إطار السياسة الوطنية لتشجيع التصدير.

وقد شارك الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في حلقة نقاش حول تداعيات وانعكاسات جائحة فيروس كورونا على القطاع الصّناعي العربي، من تنظيم المنظّمة العربية للتنمية الصّناعية والتعدين.

وتناول الامين العام خلال مداخلته، تجربة الجزائر في مواجهة كورونا، من خلال الإجراءات المختلفة المتّخذة من طرف الدولة من توفير لمختلف المواد الغذائية، وكذا وسائل الوقاية لاسيما منها الطبية والتي تمّ استيراد بعض أنواعها من الصّين.