وزارة الصحة تفجر فضيحة من العيار الثقيل بمستشفى القبة

فجرت وزارة الصحة في بيان لها فضيحة من العيار الثقيل بمستشفى القبة بالجزائر على خلفية اكتشاف طبيبة عامة تعمل بمصلحة الاستعجالات غائبة عن منصبها منذ 18 شهرا وهي متواجدة بالخارج وتتقاضى أجرها كاملا طيلة فترة غيابها بالإضافة إلى المنح والعلاوات و منحة الكوفيد 19.

التحقيق الذي انطلق بأمر من وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد شخصيا الذي يكون تلقى تقريرا حول وضعية الطبيبة الغائبة جسديا والحاضرة ماليا بتوجيه لجنة تفتيش للمستشفى قام بها إطارات مركزيون والتي أفضت إلى جملة من الاختلالات في التنظيم والتسيير على مستوى المستشفى، أين حيث تم الكشف عن وجود طبيبة عام تعمل بمصلحة الاستعجالات غائبة منذ 18 شهرا وهي متواجدة بالخارج الامر الذي يعتبر تبديدا للمال العام وسوء لاستغلال الوظيفة ، حيث تم توقيف رئيس مصلحة المستخدمين بالمستشفى تحفظيا وجملة من الاطارات الى غاية استكمال التحقيقات في الملف .

محمد بن ترار