وزارة الصحة تعطي آخر تفاصيل الوضع بشأن كورونا

كشف جمال فورار المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، اليوم الخميس 5 مارس، أنه تم منذ أول مارس تسجيل حاليتين من نفس العائلة كانت على اتصال بالعائلة القاطنة بفرنسا، وعند كشف الحالات تم التكفل بها في المستشفى.

وحسب ما كشف عنه جمال فورار، خلال ندوة صحية، فإنه تم تسجيل زيادة في عدد الاصابات، حيث تم تسجيل يوم 2 مارس حالتين جديدتين، أما يوم 3 مارس فقد سجلت 3 حالات، و4مارس تم تسجيل 9 حالات بمجموع

17 حالة .

وقال فورار أن 12 حالة مؤكدة ستمكث في المستشفى ، أما 6 حالات أخرى مشتبه فيها فسيتم إخضاعها للتحاليل اللازمة بمستشفى في بوفاريك.

وأوضح فورار، أن الوزارة تتعامل بشفافية مطلقة في إعلان الحالات ولم يتم إخفاء اي معلومات أو حالات