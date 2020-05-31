وزارة الصحة تطلق تحقيقات وبائية بـ10 ولايات تسجل أعلى نسب إصابة بكورونا

كشف مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور الياس رحال، عن اطلاق تحقيقات وبائية بـ10 ولايات تسجل اعلى نسبة اصابة بفيروس كورونا مقارنة بولايات أخرى.

وأوضح رحال في تصريح لـ”واج” أن المجلس العلمي اقترح على وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد اطلاق تحقيق وبائي بتلك الولايات.

وقد انطلقت الفرق التي ستقوم بعمل دقيق في اطار هذا التحقيق الاسبوع الفارط، وبعد تقييم نتائج هذا العمل سيتم عرض تقرير التحقيق على وزير الصحة، حسب الخبير.

وأرجع ات الخبير، أسباب انتشار الوباء بهذه الولايات إلى عدم احترام المواطنين لاجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واحترام الحجر الصحي.