وزارة الصحة: تسجيل حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورنا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك العدد الإجمالي الى 20 حالة مؤكدة من بينهم 17 حالة تنتمي الى نفس العائلة, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

وأكد ذات المصدر أن “الحالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم الأحد تتعلق برعية جزائرية أقامت بإسبانيا”.

من جهة أخرى, أكد البيان أنه “تم اعادة وضع الشخص الذي خرج عن الحجر الصحي والذي لم تظهر عليه أعراض المرض, الى مستشفى بوفاريك وهو الآن تحت المراقبة الطبية”.

وقصد الحد من خطر استيراد وتفشي هذا الوباء العالمي, تنصح وزارة الصحة المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب الى بلدان نشاط هذا الوباء أن “يؤجلوا رحلاتهم إلا للضرورة القصوى وعليهم اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي

العدوى”.