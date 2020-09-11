وزارة الصحة تأمر مدراء المؤسسات الاستشفائية بصب المنحة الثانية الخاصة بكورونا

شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في مراسلة مستعجلة، لمدراء المؤسسات الصحية، لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للإسراع في صب المنحة الثانية الخاصة بكورونا لكل المعنيين بها.

وأعابت الوزارة في مراسلتها، كيف أن هناك منتسبين السلك الطبي لم يتحصلوا على المنحة بعد، بالرغم من التعليمات الصارمة التي وجهتها الوصاية، على رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد في عديد المرات على ضرورة الإسراع في صب المنحة، التي خصصت للسلك الطبي المكافح للوباء كورونا كوفيد 19، والذي بقي في ظروف صعبة في الواجهة، مؤكدة بالمقابل، على ضرورة تدخل مدراء المؤسسات الصحية الموجودة عبر ولايات الجمهورية، لتسهيل صب الشطر الثاني من المنحة المخصصة للسلك الطبي، ملزمة بضرورة إبلاء الأهمية الكبيرة لتطبيق هذه التعليمة في اقرب الآجال.

هذا وتجدد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوميا، دعواتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاستهتار، باعتبار أن الوباء لا يزال موجود ولم ينته بعد، بحيث قد يعود الارتفاع مجددا في الإصابات، ما يترتب على المواطنين التزام بكافة الإجراءات الوقائية، سواء ما تعلق بارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي واحترام مسافة الأمان، وتفادي التجمعات للحد من انتشار الوباء مجددا بالجزائر.

مريم خميسة