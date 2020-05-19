وزارة الشباب والرياضة تودع شكوى ضد مجهول في قضية التسريب الصوتي

أودعت وزارة الشباب والرياضة، شكوى ضد مجهول لدى النيابة العالمة لمجلس قضاء الجزائر.

وأفادت مصادر لـ “البلاد.نت”، بأن وزارة الشباب والرياضة تأسست كطرف مدني في قضية تسريب التسجيل الصوتي الذي يتضمن حديث عن ترتيب مباريات المحترف الأول أمس الاثنين‎.