وزارة الشباب والرياضة تمنع استخدام المكمل الغدائي”هيدروكسيكيت”

الأولىالرياضة
عن وافي مهاجري 0

أبلغت وزارة الشباب والرياضة كل الاتحاديات الرياضية بمنع استخدام الرياضيين للمكمل الغذائي ”هيدروكسيكيت – Hydroxycut” الذي قد يتسبب في الموت بالنسبة للمستهلك.

وكتبت الاتحادية الجزائرية للمبارزة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك: ”أطلقت وزارة الشباب والرياضة تحذيرا رسميا يحظر استهلاك المكمل الغذائي هيدروكسيكيت – Hydroxycut لأنه من المحتمل أن يتسبب في الوفاة”.

ويتم انتاج هذا المكمل الغدائي من قبل العلامة التجارية ميسكليتاك – Muscletech والذي أحدث غضبا في الولايات المتحدة الامريكية. و يتم بيعه بدون وصفة طبية في الجزائر، حيث يستخدمه الرياضيون بشكل عام لحرق الدهون وفقدان الوزن.

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