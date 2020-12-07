وزارة الشباب والرياضة تخصص 300 مليار لدعم الرياضة بالمدارس

ج.ن

إن الرياضة المدرسية في أي بلد من العالم تعتبر المحرك الرئيسي لمعرفة مدى تقدم في الميدان الرياضي ولعلها من أهم الدعائم للحركة الرياضية، وهذه الرياضة المدرسية تتجه أساسا نحو تلاميذ المدارس والثانويات حيث تعمل على وضع الخطوات الأولى للطفل على الطريق الذي يمكنه من أن يصبح رياضيا في المستقبل بارزا قد يساهم في بناء المنتخبات المدرسية الوطنية ويمثل بلاده في المحافل الدولية والقارية والعربية.

وفي هذا الشأن قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية تخصيص 300 مليار سنتيم لصالح 500 مدرسة ابتدائية عبر مختلف ولايات الوطن من أجل تدريس مادة الرياضة، في تجربة جديدة هي الاولى من نوعها، على ان يتم تعميمها لاحقا على باقي المدارس الوطنية.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة مشروع نموذجي من أجل اعتماد 500 مدرسة ابتدائية بمتوسط 10 مدارس ابتدائية تقريبا لكل ولاية، من أجل الانطلاق في تجربة رياضية جديدة لتطوير الرياضة المدرسية في المرحلة الابتدائية وهي تجربة جديدة في الجزائر، وقد تم عرضه مؤخرا في مجلس حكومة.

هذا المشروع تم عرضه سابقا على مجلس الحكومة، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدد على ضرورة بعث الرياضة في الوسط المدرسي.

ويتكفل بتدريس مادة التربية البدنية أساتذة التربية البدنية المتخرجين من المعاهد الرياضية (بدل أستاذ اللغة العربية أو الفرنسية المعمول به حاليا، وقد تم رفع السقف الزمني لحصة التربية البدنية من 45 دقيقه إلى ساعة ونصف.

ويشترط في الابتدائية المختارة لهذه التجربة أن تكون قريبة من مرافق رياضية تسمح للتلاميذ بممارسة الرياضة خلال حصة التربية البدنية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع متكامل أطلق عليه مخطط إعادة بعث الرياضة في الأوساط المدرسية والجامعية.

ومن بين الإجراءات في الجامعة سيتم اعتماد حصة رياضية لكل الطلبة، يقوم بذلك أيضا أساتذة متخصصون في التربية البدنية. كما يتضمن المشروع اعتماد المهرجانات الرياضية المدرسية.

هذا المشروع ينتظر اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة من الشباب والرياضة، التعليم العالي والتربية الوطنية والمالية والوظيف العمومي من أجل توفير الظروف النظرية والعملية للانطلاق في المشروع.

ويعتمد المشروع السنة الدراسية والجامعية القادمة كسنة أولى لبداية هذه التجربة. كما يتضمن المشروع بعض التفاصيل الأخرى سنتعرض لها عرضا في مناشير لاحقة.

وكشف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، عن مشروع لبعث الرياضة المدرسية والجامعية لتدعيم النخبة الرياضية الوطنية متواجد على مستوى الحكومة.

وأبرز الوزير في هذا السياق أن “المشروع سيسمح بتشكيل خزان من الرياضيين للفرق الوطنية”، موصيا “بالتبادل ومد الجسور بين القطاعين وانشاء بنى تحتية مشتركة”.

وأوضح الوزير أن هناك بعض المنشآت التحتية التربوية المزودة بفضاءات وتجهيزات يمكن للنوادي والجمعيات المحلية الاستفادة منها خارج أوقات الدراسة والعكس اذ يمكن للتلاميذ والطلبة الإستفادة أيضا من المنشآت الرياضية”.

وأضاف الوزير في هذا الصدد أن هناك “التزام واضح من طرف الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وحس المقاولاتية عن طريق وضع مخطط وطني للشباب والذي لن يكون مجرد هيئة ادارية وإنما من صنع الشباب أنفسهم”.

وشدد السيد خالدي خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي حول وضع مخطط وطني للشباب 2020-2024، على إرادة الدولة لمرافقة الحركة الجمعوية والشباب واشراكهم بطريقة فعالة ليصبحوا بذلك شركاء في تسيير الشؤون العامة.