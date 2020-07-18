وزارة الشؤون الدينية تطلق حملة تضامنية مع الأطقم الطبية في حربها ضد الكورونا

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي عن اطلاق حملة وطنية تضامنية مع الاطقم الطبية التي تعمل في الميدان من أجل مكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في الجزائر على غرار كافة دول العالم

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية علمية بعنوان “مراعاة الفتوى لظروف المجتمع ” باستخدام تقنية التحاضر عن بعد أن قطاعه سيقوم بإطلاق حملة للتضامن مع الاطباء الذين يؤدون عملا جبارا في الميدان لمكافحة فيروس كورونا لكونه عدو يحتاج الى تجند الجميع والوقوف الى جانب هذه الفئة ودعمها مضيفا أن علماء وأئمة الامة سيقومون بالمناسبة بتقديم النصح وتوجيه المواطنين لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للازمة قصد حماية النفس البشرية من الهلاك كما أوضح الوزير بأن عمل اللجنة الوزارية للفتوى هو مواكبة جميع مراحل تطور المجتمع وتوجيهه بما يتوافق والنصوص القرآنية والسنة النبوية والسعي لحمايته من كل شر لا سيما في مكافحة وباء فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد وقال بلمهدي بأن أفراد المجتمع وجدوا ضالتهم في لجنة الفتوى التي فيها علماء تمرنوا على ممارسة الفتوى وفق تطورات المجتمع مبرزا الدور الذي تقوم به ذات اللجنة من خلال مرافقتها للمجتمع في مواجهة وباء كورونا

ب.ع