وزارة الشؤون الدينية تدعو الى اقامة اول صلاة عيد اضحى مند 14 قرنا في المنازل بسبب فيروس كورونا

كشفت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف في بيان لها ان صلاة العيد لهذه السنة ستكون يوم الجمعة 31 جويلية المقبل في البيوت عوض المساجد وذلك بفعل فيروس الكرونا ، واشار البيان ان الصلاة ستبدأ من السنة السادسة صباحا الى ما قبل الظهر وفقا للشعائر الاسلامية .

من جانب أخر أكد البيان ان عملية ذبح الأضحية ستكون انطلاقا من الساعة السادسة والنصف وتستمر الى غاية غروب اليوم الثالث من العيد ويجب ان تدبح نهارا ولاتدبح ليلا ، من جانب اخر دعا البيان الى ضرورة احترام شروط النظافة في الدبح والتباعد لتفادي انتشار فيروس كرونا بفعل المعايدة، هذا ويعد هذا اول عيد اضحى منذ 14 قرنا يتم صلاته في المنزل وثاني عيد في هذه السنة بعد عيد الفطر المبارك

محمد بن ترار