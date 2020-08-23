وزارة الشؤون الدينية تحدد نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لهذة السنة

حددت وزارة الشؤون الدينية، نصاب الزكاة لهذه السنة حدد بـ 70 ألف و5500 دينار جزائري، نسبة إلى سعر الغرام الواحد من الذهب.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية، أن أصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا والمقدر وزنها بـ 85 غراما، وحيث أن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجينور” حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 8300 دينار جزائري، فإن النصاب هذه السنة يقدر بـ 705500 دينار جزائري.

ودعت وزارة الشؤون الدينية، المواطنين إلى إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول، بمقدار 2.5 بالمائة أي ربع العشر، سواء أكان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها وتصرف على مصارفها المحددة في الشريعة.

وذكّرت “الشؤون الدينية”، المواطنين أنها وضعت بين أيدي المزكّين صندوق الزكاة، بالحسابات البريدية الولائية، مهيبة بالمزكّين أن يلتفوا حول هذا الصندوق ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين وعلى الخصوص أولئك الذين تأثروا بجائحة “كورونا”.