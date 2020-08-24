وزارة الشؤون الخارجية تكرم كل من سفير الهند وامريكا عقب انتهاء مهامهما بالجزائر

أقامت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، حفل استقبال على شرف سفير الهند، ساتبير سينغ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، جون ديروشر، بعد انتهاء مهامهما في الجزائر.

وحسب ما نشرته السفير الروسي لدى الجزائر، والذي كان حاضرا بالحفل، رفقة سفراء دول أخرى، فقد قدم خلال الحفل، قدم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، شكيب رشيد قايد، تقييماً عالياً لأنشطة للسفيرين، متمنيا لهما كل التوفيق في عملهما الدبلوماسي.