وزارة الصحة تستنجد بفنادق ومركبات وزارة السياحة لاستقطاب المصابين بكورونا وتخفيف الضغط على المستشفيات

فيما يمكن اللجوء الى العلاج ألسريري المنزلي للمصابين بنسب قليل مع ضمان العزل

وزارة الصحة تستنجد بفنادق ومركبات وزارة السياحة لاستقطاب المصابين بكورنا وتخفيف الضغط على المستشفيات

باشرت السلطات المحلية بالولايات الاكثر تضررا بفيروس كرونا بتهيئة الفنادق التابعة لدواوين السياحة وكذا المركبات السياحية من اجل استقطاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد 19 وذلك من اجل تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعرف ضغطا كبيرا وكذا تقليص درجة العدوى ، من جانب اخر من الممكن اللجوء الى العلاج ألسريري المنزلي للمصابين بنسب قليل مع ضمان العزل عن العائلة وتوفير الدواء.

هذا وقد وجهت وزارة السياحة تعليمات إلى إدارة المركبات والفنادق من اجل الاستعداد لاستقبال المصابين بفيروس الكورونا قريبا مع ضرورة توفير مراكز العزل والإجراءات الوقائية التي تم اكتسابها من عمليات العزل السابقة التي تمت للمسافرين الذين تم اجلائهم خلال شهري مارس وافريل الماضيين وقد ابدت العملية نجاحا في احد المركبات التابع لوزارة السياحة بحمام بوحجر في عين تموشنت الذي وضع تحت تصرف وزارة الصحة ، من جهة اخرى دعت وزارة الصحة الى ضررة التقيد باجراءات الوقاية والحجر الصحي لضمان محاصرة الوباء الذي يجتاح الوطن والذين اصبح خطره جليا يستوجب الحماية ، من ناحيةى اخرى تواصل مصالح اارمن اادجراءات الردعية للمخالفين لاجراءات الوقاية والحجر.