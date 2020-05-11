وزارة السكن: 974 ألف سكن بمختلف الصيغ في طور الإنجاز

كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران أنيس بن داود، أن فيروس كورونا تسبب في بعض التأخير في إنجاز السكنات وعلى مستوى المشاريع السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المتحدث خلال استضافته بالقناة الثالثة أمس، أن الأمور بدأت تتحرك، وأن الدولة عازمة على الحفاظ على تقدم البرامج المعلنة، موضحا أن هناك حاليا برنامج 974 ألف مسكنا في طور الإنجاز بكل أنواعه، منها 648 وحدة بصدد الانجاز و 325 ألف وحدة بصدد الإنطلاق.