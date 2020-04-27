وزارة السكن: نهدف لبعث ورشات البناء تدريجيا.. ولم نقص مكاتب الدراسات من الصفقات العمومية

أجرى كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة عدة لقاءات مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين، مهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء، لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الإحتياطات المتخذة من طرف السلطات الصحية لتجاوز جائحة كورونا COVID-19.

وحسب بيان لوزارة السكن و العمران و المدينة فإن هذه الإجراءات جاءت من اجل بحث إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع،وقد تلقى الوزير عديد الإقتراحات البناءة التي تصب في سياق إعادة بعث مشاريع القطاع.