وزارة السكن تتكفل بطلب نقابة المهندسين المعماريين وموظفيهم

طلبت وزارة السكن والعمران والمدينة من نقابة المهندسين المعماريين قائمة بأسماء من هم في حاجة من فئة الموظفين المسجلين في صندوق كناص قصد تحويلها للسلطات المخولة بمنح الإعانات المالية.

أفادت وزارة السكن، اليوم السبت في بيان لها، أنه وتبعا للبيان الذي تم نشره من طرف نقابة المهندسين المعماريين والمتعلق بالاجتماع الذي تم انعقاده بتاريخ 21 أفريل 2020 بمقر الوزارة.

والهادف إلى دراسة الآثار المترتبة عن الحجر الصحي بالنسبة للمهندسين المعماريين وكذا الموظفين لديهم.

طلبت الوزارة من النقابة قائمة بأسماء من هم في حاجة من فئة الموظفين المسجلين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص” .