وزارة الدفاع: عمليات نقل المعدات الطبية من الصين ستتواصل

حطت اليوم الجمعة، بمطار هواري بومدين الدولي، طائرتي النقل العسكريتين من نوع IL-76 التابعة للقوات الجوية الجزائرية، واللتان قامتا بنقل الشحنة الثالثة من المعدات الطبية التي تم اقتناؤها من الصين، بحمولة 36 طن.

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني ان عمليات نقل المعدات الطبية على متن طائرات النقل العسكرية ستتواصل، وهذا ما يدل على الجاهزية الدائمة والمستمرة لوحدات الجيش في تأدية هاته المهام النبيلة، إضافة إلى المهام العملياتية الأخرى.