وزارة الدفاع : توقيف ستة تجار مخدرات وضبط 15,8 كيلوغرام من الكيف المعالج بغرداية

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ستة (06) تجار مخدرات وضبطت (15,8) كيلوغرام من الكيف المعالج بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة .

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 23 جوان 2020، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، ثلاثة (03) أشخاص وحجزت (05) مركبات رباعية الدفع و(40) كيلوغرام من الكيف المعالج .

و افضت العملية كذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني إلى حجز (32) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(14) مولد كهربائي و(07) مطارق ضغط ومعدات تفجير تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

في سياق آخر حجز حراس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، (25) كيلوغراما من نفس المادة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة (03) أشخاص وحجزت شاحنتين (02) محملتين بـ (3479) قرص مهلوس و(16632) وحدة من مختلف المشروبات.