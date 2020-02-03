وزارة الدفاع: تدمير قنبلتين وضبط 03 طائرات بدون طيّار

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 فيفري 2020، قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من تيبازة وسيدي بلعباس.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، عشرة (10) أشخاص وضبطت ثلاثة (03) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط، بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(12) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

في سياق آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني، بغليزان، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (8,6) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط ثلاث (03) طائرات بدون طيار و(04) بنادق صيد بكل من تيارت وتلمسان.