وزارة الدفاع الوطني تطلق نسخة جديدة من موقعها الإلكتروني

أطلقت وزارة الدفاع الوطني, الأحد, النسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني الرسمي مواكبة للتطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصالحسب ما أورده بيان للوزارة

وجاء في البيان انه بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية ومواكبة للتطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال, وحرصا منها على ضمان إعلام هادف وفعال وآني, تعلم وزارة الدفاع الوطني عن إطلاق النسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني الرسمي اليوم 05 جويلية والتي تسمح بالاطلاع على آخر المستجدات والنشاطات العسكرية من خلال بيانات صحفية, إعلانات التجنيد والخدمة الوطنية, مناقصات, منشورات ومنتجات سمعية بصرية وكذا مواعيد ومعلومات أخرى, يمكن مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال وسائط مختلفة وأشار المصدر ذاته إلى أن بوابة هذا الموقع تتضمن أيضا مواقع إلكترونية لأركان الجيش الوطني الشعبي وقيادات القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط

ع.ب