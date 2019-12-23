وزارة الدفاع: إنها لفاجعة أليمة أن تفقد الجزائر “في هذا الوقت” قائدا بمآثر قايد صالح

تقدمت وزراة الدفاع الوطني، بكافة إطاراتها وأفرادها من ضباط وضباط صف وجنود ومستخدمين، بأخلص تعازيها للجزائرين ولعائلة الفقيد الفريق أحمد قايد صالح.
وجاء في بيان للوزارة: “انتقل إلى رحمة الله، المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح هذا اليوم الإثنين، على الساعة السادسة صباحًا، بسكتة قلبية ألمت به”.
وأضاف البيان: “بهذا المصاب الجلل تفقِد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيًا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام”
وتابع: “تضحياته التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني الذي ترعرع في أحضانه وتشرَّب منه جنديًا فضابطا فقائدًا مجاهدًا عقيدته الوفاء للوطن والشعب”
وأورد البيان: “إنها لفاجعة أليمة قاسية أن تـودّع الجزائر في هذا الوقت بالذات –وعلى حين غرة– قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح”.