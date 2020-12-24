وزارة الداخلية تعلن عن اطلاق ارضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

اعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن اطلاق خدمة الكترونية جديدة من شانها تخفيف الاجراءات الادارية والسماح للمواطنين بسحب وثائق الحالة المدنية عن بعد وبصفة انية حسب ما جاء في بيان للوزارة .

حيث تتمثل هذه الخدمة الاكترونية الجديدية والمتاحة عبر الموقع الاكتروني للوزارة www.interieur.gov.dz طيلة ايام الاسبوع و على مدار 24 ساعة في تمكين المواطن من سحب شهادات الميلاد.عقد الزواج شهادة الوفاة و ذلك بصفة مؤمنة الكترونيا بفضل رمز الاستجابة السريعة الذي تحمله الوثائق المستخرجة

حيث اكدت الوزارة على ان هذه الخدمة تندرج ضمن نسق متواصل للعصرنة و تهدف للقضاء على البيروقراطية .